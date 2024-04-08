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В Новосибирске отремонтируют художественный музей за 3,7 миллиона рублей

НОВОСИБИРСК, 8 апреля, ФедералПресс. В Новосибирске отремонтируют здание бывшего Сибревкома по улице Красный проспект, 5, которое признано памятником архитектуры и в нем находится городской художественный музей. Информация опубликована на сайте «Госзакупки».

Источник: Reuters

«Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения — памятника архитектуры “Дом областных организаций”, ремонт и реставрация», — говорится в описании закупки.

Согласно аукционной документации, договор на реконструкцию действует до 31 декабря 2024, при этом в документе не прописано, что подрядчик обязан завершить работу полностью в срок до окончания контракта.

Отметим, что «Дом областных организаций» (Сибревком), который сейчас является Новосибирским государственным художественным музеем считается памятником архитектуры. Здание построено по проекту в феврале 1925 года.

Напомним, в Новосибирске снесли 5 исторических зданий Новосибирска ради новостроек.

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