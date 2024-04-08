В Новосибирске отремонтируют художественный музей за 3,7 миллиона рублей

«Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения — памятника архитектуры “Дом областных организаций”, ремонт и реставрация», — говорится в описании закупки.
Согласно аукционной документации, договор на реконструкцию действует до 31 декабря 2024, при этом в документе не прописано, что подрядчик обязан завершить работу полностью в срок до окончания контракта.
Отметим, что «Дом областных организаций» (Сибревком), который сейчас является Новосибирским государственным художественным музеем считается памятником архитектуры. Здание построено по проекту в феврале 1925 года.
Напомним, в Новосибирске снесли 5 исторических зданий Новосибирска ради новостроек.