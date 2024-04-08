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Изменчивая погода и теплые праздничные выходные. Узгидромет сообщил о погоде на неделю

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На неделе узбекистанцев ждет неустойчивая погода с дождями, грозами и перепадами ночных и дневных температур, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

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Источник: Podrobno.uz

Синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю с 8 по 14 апреля.

Сегодня днем по большей части территории республики сохранится сухая и очень теплая погода с температурой 22−27 градусов, по югу — до 30 градусов выше нуля. Лишь по Каракалпакстану, Хорезмской и северу Навоийской области местами возможен небольшой дождь.

Завтра, 9 апреля, по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям и Ферганской долине местами пройдут дожди, температура воздуха понизится до 15−20 градусов. По Бухарской и Навоийской областям небольшой дождь возможен лишь в ночные и утренние часы.

По Каракалпакстану, Хорезмской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям осадков не ожидается. Температура воздуха понизится до 15−20 градусов.

10—11 апреля по всей территории Узбекистана — без осадков. Температура воздуха вновь повысится до 22−27 градусов, по югу — до 30 градусов выше нуля.

12—14 апреля погода будет неустойчивой. Местами пройдут дожди, в отдельных районах — с грозами. Преобладающая температура ночью — 7−12 градусов, днем 18−23 градусов тепла. По северу республики дождь маловероятен.

В горных районах 9 и 12—14 апреля временами пройдет дождь, в высокогорьях — снег. Сохраняется лавинная опасность.

В отдельных районах республики возможно усиление ветра до 15−20 метров в секунду.

Ташкент

В столице сегодня днем будет преобладать небольшая облачность без осадков. Температура — 24−26 градусов тепла.

9 апреля утром и в первой половине дня временами возможен дождь. Температура 16−18 градусов тепла.

10—11 апреля — без осадков. Преобладающая температура — 22−24 градуса.

Во второй половине дня 12 апреля и 13—14 апреля временами пройдут дожди. Температура — 18−23 градуса. Преобладающая температура ночью — 7−12 градусов тепла.