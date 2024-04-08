Изменчивая погода и теплые праздничные выходные. Узгидромет сообщил о погоде на неделю

Синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю с 8 по 14 апреля.
Сегодня днем по большей части территории республики сохранится сухая и очень теплая погода с температурой 22−27 градусов, по югу — до 30 градусов выше нуля. Лишь по Каракалпакстану, Хорезмской и северу Навоийской области местами возможен небольшой дождь.
Завтра, 9 апреля, по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям и Ферганской долине местами пройдут дожди, температура воздуха понизится до 15−20 градусов. По Бухарской и Навоийской областям небольшой дождь возможен лишь в ночные и утренние часы.
По Каракалпакстану, Хорезмской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям осадков не ожидается. Температура воздуха понизится до 15−20 градусов.
В горных районах 9 и
В отдельных районах республики возможно усиление ветра до 15−20 метров в секунду.
Ташкент
В столице сегодня днем будет преобладать небольшая облачность без осадков. Температура — 24−26 градусов тепла.
9 апреля утром и в первой половине дня временами возможен дождь. Температура 16−18 градусов тепла.
Во второй половине дня 12 апреля и