Изменчивая погода и теплые праздничные выходные. Узгидромет сообщил о погоде на неделю

Сегодня днем по большей части территории республики сохранится сухая и очень теплая погода с температурой 22−27 градусов, по югу — до 30 градусов выше нуля. Лишь по Каракалпакстану, Хорезмской и северу Навоийской области местами возможен небольшой дождь.