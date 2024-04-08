В Новосибирске опубликованы правила поступления в вузы в 2024 году

Кавалер также отметила, что даже при хороших баллах ЕГЭ можно не пройти на бюджетное место из-за конкуренции. Однако по ее словам, даже если не удалось попасть на желаемую специальность по бюджету, есть возможность начать обучение на внебюджетной основе и в дальнейшем перевестись на бюджет, если освободятся места.