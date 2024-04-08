Жизнь только начинается: в Нижнем Новгороде выбрали самых красивых женщин старше 50 лет

«В 44 года я перенесла большое горе, потеряв единственного сына, — рассказала победительница. — В моей памяти и сердце живут драгоценные воспоминания о нём. Его слова: “Мама я хочу, чтобы ты была счастлива”. Пока я жива, он будет жить в моем сердце. И теперь я как практикующий психолог сама могу поддержать родителей, которые потеряли детей. Я благодарна проекту, он дал мне возможность испытать очень яркие эмоции. И это еще один шаг к новой себе. Я готова идти дальше, развиваться, делиться своим опытом, расширять круг общения». «Леди Года 50 плюс» в серебре, 51-летняя Елена Романович, — мама троих сыновей от 4 до 19 лет, двое из которых спортсмены.