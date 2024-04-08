Жизнь только начинается: в Нижнем Новгороде выбрали самых красивых женщин старше 50 лет

Музыка, сияющие улыбки, стильные наряды — финал конкурса «Леди Года», посвященного красоте женщин старше пятидесяти, прошёл в Нижнем Новгороде уже в третий раз.
В течение месяца участницы от 50 до 67 лет посещали различные мастер-классы, которые помогали им раскрыть свою женскую привлекательность, освоить современные тренды в области цифровых технологий, стилистики, здорового образа жизни. С ними работали психологи, тренеры по созданию личного бренда, ведущие парикмахеры, стилисты и визажисты.
Редакция сайта pravda-nn.ru пообщалась с победительницами. В этом году их две: «Леди Года 50 плюс» в серебре и «Леди Года 60 плюс» в золоте.
«Леди Года 60 плюс» в золоте — 66-летняя Альбина Турилкина. Большую часть жизни она трудилась в банковской системе, а выйдя на пенсию в 60 лет, поступила в Мининский университет учиться на психолога.
«В 44 года я перенесла большое горе, потеряв единственного сына, — рассказала победительница. — В моей памяти и сердце живут драгоценные воспоминания о нём. Его слова: “Мама я хочу, чтобы ты была счастлива”. Пока я жива, он будет жить в моем сердце. И теперь я как практикующий психолог сама могу поддержать родителей, которые потеряли детей. Я благодарна проекту, он дал мне возможность испытать очень яркие эмоции. И это еще один шаг к новой себе. Я готова идти дальше, развиваться, делиться своим опытом, расширять круг общения». «Леди Года 50 плюс» в серебре, 51-летняя Елена Романович, — мама троих сыновей от 4 до 19 лет, двое из которых спортсмены.
«Мой старший сын — профессиональный легкоатлет, средний — профессиональный футболист, а младший пока профессиональный выноситель мозга, — улыбается она. — Сама я тоже спортсменка, езжу на тренировки по пляжному волейболу. Конкурс “Леди года” помог мне вернуться к себе. У меня дома четыре мужчины, а тут я погрузилась в сильное женское поле, и это кайф! Я прекрасно провела время, а то, что я выиграла, это просто дополнительный бонус».По словам организатора проекта Елены Маркиной, главная цель проекта — поддержать в обществе интерес к здоровью и красоте женщин серебряного возраста.
«Проводя этот конкурс, мы хотим разрушить шаблон о том, что женщина “серебряного” возраста не может великолепно выглядеть, нравиться мужчинам, думать о моде, выходить на подиум, флиртовать, — говорит она. — Мир стремительно молодеет, эстетика возраста меняется, и стереотип о том, что женщинам старше 50 лет остается лишь удел бабушки, давно устарел».
Конкурс проводится при информационной поддержке ЦИСС.