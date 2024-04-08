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Отделения «Почты России» в РТ не будут работать 10 апреля

Это связано с празднованием Ураза-байрама.
Источник: Город Казань.KZN.RU

В среду, 10 апреля, отделения «Почты России» в Татарстане не будут работать. Это связано с празднованием Ураза-байрама.

Как сообщили в пресс-службе компании, во вторник, 9 апреля, рабочий день отделений сократится на один час. В среду, 10 апреля, почтовые отправления и периодические печатные издания доставлять не будут.

Посетителей начнут принимать по обычному расписанию с 11 апреля. Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с республиканским отделением Социального фонда России.

Напомним, в связи с празднованием Ураза-байрама казанцев ждет дополнительный выходной. Согласно ч.1 ст. 95 Трудового кодекса РФ завтра продолжительность рабочего дня или смены сократится на один час.

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