В Иркутской области снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Иркутской области наблюдается снижение показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ. За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 13 790 случаев острых респираторных вирусных инфекций, из них 8713 — дети. А диагноз гриппа подтвердился у 11 человек. Об этом сообщают в Роспотребнадзоре Приангарья.
— По данным еженедельного мониторинга заболеваемость ОРВИ по региону находится на 43,6% ниже эпидемического порога, — говорят в Роспотребнадзоре.
Кроме того, специалисты рассказали о мерах профилактики респираторных инфекций.
В Роспотребнадзоре рекомендуют носить маску в общественных местах, в том числе в транспорте и торговых центрах, пользоваться антисептиком, избегать контактов с заболевшими. А также как можно чаще проводить дома влажную уборку, проветривать помещения и вести здоровый образ жизни.