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В Иркутской области снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ по региону находится на 43,6% ниже эпидемического порога.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области наблюдается снижение показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ. За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 13 790 случаев острых респираторных вирусных инфекций, из них 8713 — дети. А диагноз гриппа подтвердился у 11 человек. Об этом сообщают в Роспотребнадзоре Приангарья.

— По данным еженедельного мониторинга заболеваемость ОРВИ по региону находится на 43,6% ниже эпидемического порога, — говорят в Роспотребнадзоре.

Кроме того, специалисты рассказали о мерах профилактики респираторных инфекций.

В Роспотребнадзоре рекомендуют носить маску в общественных местах, в том числе в транспорте и торговых центрах, пользоваться антисептиком, избегать контактов с заболевшими. А также как можно чаще проводить дома влажную уборку, проветривать помещения и вести здоровый образ жизни.

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