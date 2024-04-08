В Иркутской области снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Роспотребнадзоре рекомендуют носить маску в общественных местах, в том числе в транспорте и торговых центрах, пользоваться антисептиком, избегать контактов с заболевшими. А также как можно чаще проводить дома влажную уборку, проветривать помещения и вести здоровый образ жизни.