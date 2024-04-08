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В Иркутской области 80% незаконных рубок совершает местное население

В большинстве случаев речь идет о безработных сельских жителях, нуждающихся в дровах.

Источник: IrkutskMedia.ru

Большинство нелегальных рубок древесины в Иркутской области совершается местным населением — 80% от общего объема. Об этом стало известно на заседании в правительстве региона сегодня, 8 апреля. По информации МВД, портрет такого преступника: безработный сельский житель, который нуждается в дровах, пишет ИА IrkutskMedia.

На фоне сложившейся ситуации МВД рекомендовало пересмотреть предоставление гражданам древесины.

Добавим, что всего в 2023 году правоохранители возбудили 496 уголовных дел по факту незаконных рубок в Приангарье. Полицейские привлекли к ответственности 250 человек. Общий ущерб от нелегально вырубленной древесины составил 322 млн рублей.

Ранее агентство сообщало, что в целом за прошлый год в Иркутской области снизилось количество незаконных рубок. Кроме того, за 5 лет число незаконных рубок сократились на 73%. Объем нелегально вырубленной древесины уменьшился на 93%.