Челябинским застройщикам грозят штрафы за грязные колеса спецтехники

Вопросы санитарной уборки города обсудили на аппаратном совещании главы Челябинска Натальи Котовой. Ранее мэр давала поручение о начале работ по чистке улично-дорожной сети. Подрядчики должны приводить в порядок закреплённые за ними территории.
Во время аппаратного совещания рассказали о жалобах на строительную технику, которая разносит грязь по дорогам города. В частности, речь шла про стройки на Университетской набережной. Вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов отметил, что лично осмотрит объект, чтобы синхронизировать работу дорожников и строителей.
При этом замглавы города по строительству Александр Перемыкин сообщил, что еще в начале марта администрация города уведомила всех застройщиков о недопустимости загрязнения машинами уличных дорог.
«Тех, кто нас не слышат из застройщиков, мы будем штрафовать», — сказал Александр Перемыкин.
Кроме того, Наталья Котова отметила необходимость усиления уборки прилотковой части. Отдельное поручение коснулось начала массовых субботников. Они могут стартовать с 15 апреля.