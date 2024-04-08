Челябинским застройщикам грозят штрафы за грязные колеса спецтехники

Во время аппаратного совещания рассказали о жалобах на строительную технику, которая разносит грязь по дорогам города. В частности, речь шла про стройки на Университетской набережной. Вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов отметил, что лично осмотрит объект, чтобы синхронизировать работу дорожников и строителей.