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Челябинским застройщикам грозят штрафы за грязные колеса спецтехники

Машины, выезжающие со стройплощадок на городские дороги, выносят на них грязь.

Вопросы санитарной уборки города обсудили на аппаратном совещании главы Челябинска Натальи Котовой. Ранее мэр давала поручение о начале работ по чистке улично-дорожной сети. Подрядчики должны приводить в порядок закреплённые за ними территории.

Во время аппаратного совещания рассказали о жалобах на строительную технику, которая разносит грязь по дорогам города. В частности, речь шла про стройки на Университетской набережной. Вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов отметил, что лично осмотрит объект, чтобы синхронизировать работу дорожников и строителей.

При этом замглавы города по строительству Александр Перемыкин сообщил, что еще в начале марта администрация города уведомила всех застройщиков о недопустимости загрязнения машинами уличных дорог.

«Тех, кто нас не слышат из застройщиков, мы будем штрафовать», — сказал Александр Перемыкин.

Кроме того, Наталья Котова отметила необходимость усиления уборки прилотковой части. Отдельное поручение коснулось начала массовых субботников. Они могут стартовать с 15 апреля.

штрафы