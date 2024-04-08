На реке Кан начали взрывать лед

Кроме того, во всех муниципалитетах специалисты расчищают водопропускные сооружения, трубы и водоотводные канавы.
На юге региона реки уже начали вскрываться ото льда, поэтому ключевая задача муниципалитетов — обеспечить защиту населения края и минимизировать риски возникновения ЧС и их последствий.
На юге края к работе приступила межведомственная рабочая группа — она проверяет готовность к паводкоопасному периоду. Особое внимание специалисты уделяют проверке пунктов временного размещения населения на случай подтоплений. В случае осложнения паводковой обстановки в южных районах края определены 43 пункта временного размещения населения, готовые принять более 8 тысяч человек. Кроме этого, рабочая группа проверяет резервы материальных ресурсов и проводит мониторинг гидрологической обстановки на реках южных районов.
«Вопросы обеспечения безопасного прохождения весеннего половодья находятся на особом контроле губернатора Красноярского края. В настоящее время паводковая обстановка на территории края стабильная», — рассказал руководитель агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края Сергей Тагиров.