На реке Кан начали взрывать лед

На юге края к работе приступила межведомственная рабочая группа — она проверяет готовность к паводкоопасному периоду. Особое внимание специалисты уделяют проверке пунктов временного размещения населения на случай подтоплений. В случае осложнения паводковой обстановки в южных районах края определены 43 пункта временного размещения населения, готовые принять более 8 тысяч человек. Кроме этого, рабочая группа проверяет резервы материальных ресурсов и проводит мониторинг гидрологической обстановки на реках южных районов.