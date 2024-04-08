Блогер Артемий Лебедев в очередной раз раскритиковал Новосибирск, назвав его городом-недоразумением

Очередное видео столичного дизайнера и путешественника было посвящено открытию в Новосибирске ресторана Жерарня. Поясним: это — совместный проект новосибирского ресторатора Дениса Иванова и французского актера с российским гражданством Жерара Депардье. Впрочем, ресторан блогер не критиковал, потому что в нем не был. Однако отметил, что, в целом, даже рестораны в Новосибирске ему не нравятся.