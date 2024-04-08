Блогер Артемий Лебедев в очередной раз раскритиковал Новосибирск, назвав его городом-недоразумением

Очередное видео столичного дизайнера и путешественника было посвящено открытию в Новосибирске ресторана Жерарня. Поясним: это — совместный проект новосибирского ресторатора Дениса Иванова и французского актера с российским гражданством Жерара Депардье. Впрочем, ресторан блогер не критиковал, потому что в нем не был. Однако отметил, что, в целом, даже рестораны в Новосибирске ему не нравятся.
— До этого все кулинарные открытия в Новосибирске оставляли не самые лучшие впечатления. Новосибирск в принципе оставляет не самые лучшие впечатления, — высказался Лебедев.
При этом Лебедев сравнил Новосибирск с Красноярском не в пользу официальной столицы Сибири. Красноярск, по его мнению, и «на вид прекрасен, и вкусных ресторанов там великое множество».
Новосибирцы, обычно ревностно защищающие свою малую родину от нападок (как-то раз Лебедеву даже угрожали убийством за критику города) почти не возразили блогеру.
— Обидно конечно. Но, в чем-то он прав, — написал в своем телеграм-канаде депутат горсовета Игорь Украинцев.
Екатерина СОСНИНА.