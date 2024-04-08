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Блогер Артемий Лебедев в очередной раз раскритиковал Новосибирск, назвав его городом-недоразумением

Московский блогер Артемий Лебедев в очередной раз напал на Новосибирск, назвав его одним из самых унылых городов на свете. Новосибирцы, как ни странно, не возражали.

Источник: РИА "Новости"

Очередное видео столичного дизайнера и путешественника было посвящено открытию в Новосибирске ресторана Жерарня. Поясним: это — совместный проект новосибирского ресторатора Дениса Иванова и французского актера с российским гражданством Жерара Депардье. Впрочем, ресторан блогер не критиковал, потому что в нем не был. Однако отметил, что, в целом, даже рестораны в Новосибирске ему не нравятся.

— До этого все кулинарные открытия в Новосибирске оставляли не самые лучшие впечатления. Новосибирск в принципе оставляет не самые лучшие впечатления, — высказался Лебедев.

По мнению столичного критика, Новосибирск отвратителен как город, потому что в нем нет красивой архитектуры, удобных городских пространств. Пара зданий в центре, построенных с претензией на шедевры современной архитектуры, ситуацию не спасают. Скорее, наоборот, они похожи на «неизвестно что». Таким образом, Новосибирск остается «городом-недоразумением».

При этом Лебедев сравнил Новосибирск с Красноярском не в пользу официальной столицы Сибири. Красноярск, по его мнению, и «на вид прекрасен, и вкусных ресторанов там великое множество».

Новосибирцы, обычно ревностно защищающие свою малую родину от нападок (как-то раз Лебедеву даже угрожали убийством за критику города) почти не возразили блогеру.

— Обидно конечно. Но, в чем-то он прав, — написал в своем телеграм-канаде депутат горсовета Игорь Украинцев.

Екатерина СОСНИНА.

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