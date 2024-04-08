Вашингтон
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрывные и ледокольные работы: в Красноярском крае идет подготовка к весеннему половодью

В районах Красноярского края проводят превентивные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций во время весеннего половодья.

По данным регионального агентства ГО, ЧС и ПБ, сейчас специалисты расчищают водопропускные сооружения, трубы и водоотводные канавы во всех муниципалитетах. В Зеленогорске также взрывают на реке Кан лед, чтобы предотвратить заторы, параллельно с этим на территории работает буксир-ледокол «Иван Поддубный».

На юге региона реки уже начали вскрываться ото льда, поэтому ключевая задача муниципалитетов сегодня состоит в том, чтобы обеспечить защиту населения края и минимизировать риски возникновения ЧС и их последствий. При возникновении угрозы подтопления органы местного самоуправления обязаны организовать оповещение и эвакуацию людей и материальных ценностей.

В южных районах края сейчас работает межведомственная рабочая группа — она проверяет готовность к паводкоопасному периоду. На случай осложнения обстановки в там определены 43 пункта временного размещения населения, они готовы принять более 8 тысяч человек. Специалисты следят за резервами материальных ресурсов и состоянием временных пунктов, а также проводят мониторинг гидрологической обстановки на реках.

«Необходимый комплекс подготовительных мероприятий в большинстве районов уже проведен. Теперь эту работу проверят межведомственные рабочие группы, которые в ближайшее время будут направлены также в западные, восточные и центральные районы края. Вопросы обеспечения безопасного прохождения весеннего половодья находятся на особом контроле губернатора Красноярского края. В настоящее время паводковая обстановка на территории края стабильная», — отметил руководитель агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края Сергей Тагиров.

Напомним, что сегодня, 8 апреля, представители регионального ГУ МЧС России предупредили жителей центральных и южных районов Красноярского края о возможном начале паводков на этой неделе в связи с потеплением.

Паводки могут начаться в Красноярске, Минусинске, Енисейске, Иланском, Назарове. Также высокий риск подтоплений прогнозируется в следующих районах: Абанский, Богучанский, Большемуртинский, Березовский, Емельяновский, Енисейский, Минусинский, Нижнеингашский, Новоселовский, Партизанский, Сухобузимский, Уярский, Тюхтетский.

МЧС