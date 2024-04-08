Взрывные и ледокольные работы: в Красноярском крае идет подготовка к весеннему половодью

«Необходимый комплекс подготовительных мероприятий в большинстве районов уже проведен. Теперь эту работу проверят межведомственные рабочие группы, которые в ближайшее время будут направлены также в западные, восточные и центральные районы края. Вопросы обеспечения безопасного прохождения весеннего половодья находятся на особом контроле губернатора Красноярского края. В настоящее время паводковая обстановка на территории края стабильная», — отметил руководитель агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края Сергей Тагиров.