Взрывные и ледокольные работы: в Красноярском крае идет подготовка к весеннему половодью

По данным регионального агентства ГО, ЧС и ПБ, сейчас специалисты расчищают водопропускные сооружения, трубы и водоотводные канавы во всех муниципалитетах. В Зеленогорске также взрывают на реке Кан лед, чтобы предотвратить заторы, параллельно с этим на территории работает буксир-ледокол «Иван Поддубный».
На юге региона реки уже начали вскрываться ото льда, поэтому ключевая задача муниципалитетов сегодня состоит в том, чтобы обеспечить защиту населения края и минимизировать риски возникновения ЧС и их последствий. При возникновении угрозы подтопления органы местного самоуправления обязаны организовать оповещение и эвакуацию людей и материальных ценностей.
«Необходимый комплекс подготовительных мероприятий в большинстве районов уже проведен. Теперь эту работу проверят межведомственные рабочие группы, которые в ближайшее время будут направлены также в западные, восточные и центральные районы края. Вопросы обеспечения безопасного прохождения весеннего половодья находятся на особом контроле губернатора Красноярского края. В настоящее время паводковая обстановка на территории края стабильная», — отметил руководитель агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края Сергей Тагиров.
Напомним, что сегодня, 8 апреля, представители регионального ГУ МЧС России предупредили жителей центральных и южных районов Красноярского края о возможном начале паводков на этой неделе в связи с потеплением.
Паводки могут начаться в Красноярске, Минусинске, Енисейске, Иланском, Назарове. Также высокий риск подтоплений прогнозируется в следующих районах: Абанский, Богучанский, Большемуртинский, Березовский, Емельяновский, Енисейский, Минусинский, Нижнеингашский, Новоселовский, Партизанский, Сухобузимский, Уярский, Тюхтетский.