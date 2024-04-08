Мэр Иркутска поприветствовал участников «Студенческих игр ГТО 2024»

— Я рад видеть здесь лучших спортсменов наших вузов. Этот фестиваль посвятили 10-летию возрождения комплекса «Готов к труду и обороне!». Мы все прошли через эти правильные спортивные мероприятия. Они позволили стать людьми, уважающими свое окружение и готовыми встать на защиту своей страны, — сказал Руслан Болотов.