Мэр Иркутска поприветствовал участников «Студенческих игр ГТО 2024»

В Иркутске начался фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО «Студенческие игры ГТО 2024». Участников мероприятия поприветствовал мэр Иркутска Руслан Болотов. Об этом сообщают в администрации города.
— Я рад видеть здесь лучших спортсменов наших вузов. Этот фестиваль посвятили 10-летию возрождения комплекса «Готов к труду и обороне!». Мы все прошли через эти правильные спортивные мероприятия. Они позволили стать людьми, уважающими свое окружение и готовыми встать на защиту своей страны, — сказал Руслан Болотов.
В мероприятии приняли участие 10 команд, в составе которых 160 человек. Это студенты Прибайкальских вузов от 18 до 24 лет.
Сибиряки состязаются в многоборье ГТО, общефизической подготовке, легкой атлетике, плавании, стрельбе. А также прыжках в длину, приседаниях с гирей, беге и других упражнениях.
По результатам региональных соревнований сформируется команда для участия во Всероссийском этапе, который пройдет в Волгограде с 27 июня по 3 июля 2024 года.