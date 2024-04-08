Главные новости 8 апреля

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 16 см

Паводковая ситуация в Оренбурге остается критической, в ближайшие дни уровень воды будет подниматься.



БПЛА сбросил взрывчатку на бывший спиртзавод в Курской области

Возгорание ликвидировано.



Россия оставит неприкосновенным здание посольства Украины

Россия будет соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и оставит в неприкосновенности здание посольства Украины в Москве после расторжения договора аренды на земельный участок.



Президент Финляндии заявил о полном отсутствии диалога с Россией

При этом Стубб уточнил, что диалог необходим, в частности, для мирных переговоров о конфликте на Украине. Однако пока, по его мнению, такие переговоры невозможны.



Вильфанд спрогнозировал майское тепло в центре России

Температура воздуха в центре европейской части РФ до конца недели будет на 7−8 градусов выше многолетних значений.