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Главные новости 8 апреля

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 16 см
Паводковая ситуация в Оренбурге остается критической, в ближайшие дни уровень воды будет подниматься.

БПЛА сбросил взрывчатку на бывший спиртзавод в Курской области
Возгорание ликвидировано.

Россия оставит неприкосновенным здание посольства Украины
Россия будет соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и оставит в неприкосновенности здание посольства Украины в Москве после расторжения договора аренды на земельный участок.

Президент Финляндии заявил о полном отсутствии диалога с Россией
При этом Стубб уточнил, что диалог необходим, в частности, для мирных переговоров о конфликте на Украине. Однако пока, по его мнению, такие переговоры невозможны.

Вильфанд спрогнозировал майское тепло в центре России
Температура воздуха в центре европейской части РФ до конца недели будет на 7−8 градусов выше многолетних значений.