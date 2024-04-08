В Новосибирске появились подробности избиения волонтера СВО

На мужчину, по его словам, напали 5 апреля, когда он развешивал листовки о сборе помощи участникам спецоперации.
Волонтера избили 5 мужчин около его дома № 16 по улице Экваторная. Мужчина смог сбежать и вызвать полицию, однако нападавшим удалось скрыться. У волонтера медики выявили растяжения и синяки. Местные предположили, что мужчину могли избить из-за того, что своими листовками он перекрыл другие.
Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело и доложить ему о ходе его расследования.
Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что из окна новосибирской многоэтажки выпал мужчина.