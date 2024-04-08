В Новосибирске появились подробности избиения волонтера СВО

Волонтера избили 5 мужчин около его дома № 16 по улице Экваторная. Мужчина смог сбежать и вызвать полицию, однако нападавшим удалось скрыться. У волонтера медики выявили растяжения и синяки. Местные предположили, что мужчину могли избить из-за того, что своими листовками он перекрыл другие.