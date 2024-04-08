В Красноярске после жалобы родительницы на отсутствие еды проверили школьную столовую

Женщина пожаловалась на закрытую линию раздачи и кухню в школе, а также на отсутствие еды. Родительницу пригласили на совместную проверку, однако та отказалась.
Сегодня во время завтрака специальная комиссия посетила обеденный зал школы № 155. Проверяющие обратили внимание на накрытие столов для школьников с 1 по 4 классы, оперативную уборку столиков и посуды. Также они проверили моечную и сняли пробу завтрака. Результатами проверки остались довольны.
Напомним, любой родитель может прийти в столовую и убедиться, чем кормят ребёнка. Для этого необходимо обратиться к директору учебного заведения и вступить в ряды «Родительского контроля», сообщает управление образования города.