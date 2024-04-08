«В шоу не все правда»: как героиню передачи «Рогов в городе» из Иркутска преобразили из подростка в тётеньку

— В соцсетях и СМИ написали, что заявку об участии подала моя мама, но это не так, — признается корреспонденту КП-Иркутск Алена. — Она, может быть, и хотела моего преображения, но не на ТВ. Уговорили меня подруга и сын. Приятельница отправила пост о том, что проходит кастинг, а я уже подала заявку. Не думала, что меня выберут.