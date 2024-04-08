«В шоу не все правда»: как героиню передачи «Рогов в городе» из Иркутска преобразили из подростка в тётеньку

«Очень тяжелая и непростая серия для всей команды», — проанонсировал новый выпуск мэйковер-шоу известный модельер и телеведущий Александр Рогов. Седьмой эпизод четвертого сезона был снят в Иркутске и на берегу Байкала. А работали специалисты над образами фотографа и матери двоих детей, 38-летней Алены.
Главная цель программы «Рогов в городе» преобразить до неузнаваемости главную героиню, мечтающую изменить вид в зеркале и обрести собственный стиль. За сезон модный эксперт побывал в разных уголках России: от Архангельска до Владивостока.
О том, как труд визажиста, парикмахера и стилиста оценила сама сибирячка — подробнее в материале «Комсомолки».
«Алена, ты живешь в грязи»
— В соцсетях и СМИ написали, что заявку об участии подала моя мама, но это не так, — признается корреспонденту КП-Иркутск Алена. — Она, может быть, и хотела моего преображения, но не на ТВ. Уговорили меня подруга и сын. Приятельница отправила пост о том, что проходит кастинг, а я уже подала заявку. Не думала, что меня выберут.
Во время знакомства с Александром Роговым женщина призналась, что находится в непростых отношениях с мужем. Супруги живут раздельно, при этом забота о детях свалилась на плечи матери. Погрузившись в быт, иркутянка не может уделять время себе и любимому делу, как прежде. В связи с этим количество фотосессий в месяц сократилось до 1−2.
— То, как ты живешь мне не нравится. Я не буду делать вид, что я приехал тебя жалеть, — заявил ведущий. — Алена, откуда столько хлама? Вокруг хлам, дышать нечем. Я в замешательстве от твоей квартиры.
Столь откровенной критики Алена не ожидала. С «КП» она поделилась, что ранее никогда передачу Рогова не смотрела.
— Знала бы, что они приходят домой, даже не стала бы подавать заявку, — смеется героиня шоу о трансформации.
Из подростка в тетеньку
Одежду матери в декрете Рогов назвал гардеробом бунтующего подростка. Якобы мешковатыми кофтами она пытается продемонстрировать равнодушие к чужому мнению. Однако сама сибирячка объяснила, что для нее важен комфорт, ведь большую часть времени она проводит на ногах.
— Гардероб Алены — это трэш, жуть и страх, — заключил звездный стилист. — Она как будто неосознанно пытается выглядеть, как неряшливый подросток для того, чтобы не решать свои проблемы.
На шопинг Александр отправился в один из торговых центров города. Также внешним преображением женщины занимались местные бьюти-мастера, которых авторы программы подобрали заранее. Полностью доверив им Алену, вместе со съемочной группой Рогов отправился на Байкал, в Листвянку, где прокатился по замерзшему озеру на хивусе (судно на воздушной подушке — прим. ред.), а затем и на коньках. Также гость из столицы попробовал воду из лунки, которую сам пробурил во льду.
— Ммм, какая вкусная! Кайф, — восхитился телеведущий.
Финальная примерка образов проходила в музее-усадьбе В. П. Сукачева. Алене подарили новый цвет волос, прическу, яркий вечерний макияж и большое количество трендовых, но удобных вещей.
— Такая взрослая стала, прямо тетенька-тетенька, — удивилась героиня, впервые увидев себя в зеркале.
— Я рад это слышать, потому что взрослые тетеньки берут ответственность за свою жизнь, — ответил блогер-стилист.
На этом сюрпризы не закончились. Персональным подарком от Рогова стал сертификат на курсы по массажу, чтобы женщина смогла попробовать себя в новой профессии. Поступок настолько растрогал Алену, что та не смогла сдержать слез. Успокаивая сибирячку, прослезился и сам телеведущий.
— Осталось привыкнуть к тому, что я такая обалденная.
— Я не могу сказать есть ли в Иркутске мода, потому что моду здесь я не искал, — размышлял стилист под прицелами камер. — В мои задачи входил поиск простой понятной базовой одежды, которую Алена сможет носить каждый день. Но девчонки в салоне красоты, с которыми я познакомился, все круто выглядели. Значит можно сделать вывод — в Иркутске мода есть.
К слову, опубликованный в сети выпуск собрал множество откликов среди телезрителей со всей страны:
— Я, 40-летний двухметровый мужик, не смог сдержать слёз в конце.
— Было видно, что у Алёны красивые черты, но в целом она выглядела замухрышкой, но после преображения она просто выглядит бомбически!
— Плачу вместе с Алёной в финале! Бомбическое преображение такой замечательной героини! Пусть у Алёны всё получится.
— Не разделяю мнение Александра в этом выпуске. Хорошо, что он не знает и не понимает, что такое депрессия, что такое воспитывать маленьких детей одной. Очень странно, что обычно очень эмпатичный человек скривил свое лицо на весь выпуск в состоянии «фи».
— Получилась шикарная молодая женщина! Хочется поддержать Алёну в непростой жизненной ситуации. Всё пройдёт, а подросшие детки сами станут прекрасной поддержкой для мамы.
— Знаю Алену лично. И никогда бы не узнала ее в новом образе на улице. Восторг!
— Просто это шоу и не более… Тем не менее, интересный опыт, — резюмировала преобразившаяся мать двоих детей. — Огорчило, что при монтаже обрезали сцену, как в конце меня поздравляют дети и друзья. К тому же, Александр сказал, что друзья меня не совершенно поддерживают, хотя именно они уговорили меня участвовать в съемках.