Красноярск начали убирать от мусора и грязи

В Красноярске стартовал двухмесячник по благоустройству и озеленению, который проводится уже больше 20 лет.
За это время город очищают от грязи и мусора, что накопились за зиму. Также в этот период ремонтируют и красят дорожные ограждения, указатели, остановки, приводят в порядок светофоры, опоры освещения. В парках починят скамейки, урны, очистят памятники.
Во время двухмесячника порядок наводят на берегах рек, в зелёных зонах, на местах, где образовались несанкционированные свалки. В ближайшие недели проведут экологические акции и акции по высадке деревьев.
В течение этих двух месяцев во всех районах будут проводятся санитарные пятницы.
Большую уборку традиционно устраивают перед православным праздником Радоница и Днём Победы. Волонтёры помогают приводить в порядок могилы ветеранов. Также добровольцы задействованы в уборке мусора, который остаётся после посещения погостов в выходные дни.
Завершится двухмесячник 6 июня.