Вашингтон
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярск начали убирать от мусора и грязи

В Красноярске стартовал двухмесячник по благоустройству и озеленению.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске стартовал двухмесячник по благоустройству и озеленению, который проводится уже больше 20 лет.

За это время город очищают от грязи и мусора, что накопились за зиму. Также в этот период ремонтируют и красят дорожные ограждения, указатели, остановки, приводят в порядок светофоры, опоры освещения. В парках починят скамейки, урны, очистят памятники.

Во время двухмесячника порядок наводят на берегах рек, в зелёных зонах, на местах, где образовались несанкционированные свалки. В ближайшие недели проведут экологические акции и акции по высадке деревьев.

В течение этих двух месяцев во всех районах будут проводятся санитарные пятницы.

Самое главное мероприятие двухмесячника — общегородской субботник запланирован на 20 апреля. К участию в нем приглашают всех красноярцев. Присоединиться к уборке города может любой желающий. Для этого необходимо обратиться в свою районную администрацию, где подскажут, на каких участках требуются дополнительные рабочие руки и организуют работу.

Большую уборку традиционно устраивают перед православным праздником Радоница и Днём Победы. Волонтёры помогают приводить в порядок могилы ветеранов. Также добровольцы задействованы в уборке мусора, который остаётся после посещения погостов в выходные дни.

Завершится двухмесячник 6 июня.

ЖКХ