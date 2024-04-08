Красноярск начали убирать от мусора и грязи

В Красноярске стартовал двухмесячник по благоустройству и озеленению, который проводится уже больше 20 лет.

За это время город очищают от грязи и мусора, что накопились за зиму. Также в этот период ремонтируют и красят дорожные ограждения, указатели, остановки, приводят в порядок светофоры, опоры освещения. В парках починят скамейки, урны, очистят памятники.

Во время двухмесячника порядок наводят на берегах рек, в зелёных зонах, на местах, где образовались несанкционированные свалки. В ближайшие недели проведут экологические акции и акции по высадке деревьев.

В течение этих двух месяцев во всех районах будут проводятся санитарные пятницы.

Самое главное мероприятие двухмесячника — общегородской субботник запланирован на 20 апреля. К участию в нем приглашают всех красноярцев. Присоединиться к уборке города может любой желающий. Для этого необходимо обратиться в свою районную администрацию, где подскажут, на каких участках требуются дополнительные рабочие руки и организуют работу.