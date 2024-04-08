Научный проект лечения педофилов разрабатывается в Беларуси

Научный сотрудник пояснила, что РНПЦ обратился в МВД с просьбой исследовать лиц, совершивших преступления в отношении несовершеннолетних и их половой неприкосновенности. Так как пока в стране недостаточно для исследования пациентов с диагнозом «педофилия», по медицинской статистике.