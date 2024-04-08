Научный проект лечения педофилов разрабатывается в Беларуси

В Беларуси разрабатывается научный проект лечения педофилов, сообщает БелТА.
Так, проект по диагностике и лечению расстройств сексуального предпочтения, в том числе педофилии, начали в РНПЦ психического здоровья. С белорусскими учеными над проектом работают коллеги Удмуртской Республики России. К работам над проектом специалисты приступили с конца 2023-го.
— Чтобы работать в направлении профилактики, нам нужно знать саму проблему, понимать особенности поведения таких лиц, — прокомментировала заведующая образовательным центром РНПЦ психического здоровья Наталия Громова.
Научный сотрудник пояснила, что РНПЦ обратился в МВД с просьбой исследовать лиц, совершивших преступления в отношении несовершеннолетних и их половой неприкосновенности. Так как пока в стране недостаточно для исследования пациентов с диагнозом «педофилия», по медицинской статистике.
И после реализации научно-исследовательского проекта у белорусских специалистов должны появиться новые механизмы диагностики и лечения этого расстройств с учетом практики российских коллег.
— В проект заложено то, что за лицами, совершившими данные преступления, должен осуществляться контроль, в том числе медицинский, а также — наблюдение с некоторой периодичностью, — добавила Громова.