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В Красноярском крае 5 человек пострадали от укусов клещей

Об этом рассказали в краевом Роспотребнадзоре.

На сегодняшний день в Красноярском крае уже 5 человек обратились в больницы с клещами. Сезон начался недавно, в конце марта.

Известно, что житель Красноярска подцепил клеща в сквере имени Юдина. Также насекомые присосались к жителям сел Дрокино, Солонцы. Еще один пострадавший в Ачинском районе, в деревне Ильинка.

Все укушенные — взрослые люди.

«Важно помнить, что активность голодных клещей будет нарастать с каждым днём, поэтому следует быть бдительными и соблюдать меры предосторожности!», — добавили в Роспотребнадзоре.

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