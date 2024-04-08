В Красноярском крае 5 человек пострадали от укусов клещей

На сегодняшний день в Красноярском крае уже 5 человек обратились в больницы с клещами. Сезон начался недавно, в конце марта.
Известно, что житель Красноярска подцепил клеща в сквере имени Юдина. Также насекомые присосались к жителям сел Дрокино, Солонцы. Еще один пострадавший в Ачинском районе, в деревне Ильинка.
Все укушенные — взрослые люди.
«Важно помнить, что активность голодных клещей будет нарастать с каждым днём, поэтому следует быть бдительными и соблюдать меры предосторожности!», — добавили в Роспотребнадзоре.