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В Волгограде снесут старый корпус больницы и военный городок

В областном центре власти решили демонтировать неиспользуемые старые постройки на двух территориях в разных районах.

Источник: Волгоградская правда

Подписано соответствующее распоряжение об утверждении перечня земельных участков с расположенными на них объектами, подлежащими сносу.

В Красноармейском районе Волгограда демонтажу подлежит здание дома № 1 на улице Голубева. Раньше там была старая часть бывшего больничного учреждения, много лет эта территория не используется. В результате сноса освободится земля площадью 39 648 кв. м.

Второй участок расположен на противоположном конце Волгограда — в Тракторозаводском районе. Это территория бывшего военного городка № 68 площадью 34 082 кв. м. Раньше там были три казармы, две столовые, два штаба и клуб, 12 складов, три КПП, три гаража и другие строения хозяйственного назначения.

Оба участка в рамках реализации программы развития территорий будут предоставлены застройщикам для размещения новых объектов.

строительство