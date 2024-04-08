В Волгограде снесут старый корпус больницы и военный городок

Второй участок расположен на противоположном конце Волгограда — в Тракторозаводском районе. Это территория бывшего военного городка № 68 площадью 34 082 кв. м. Раньше там были три казармы, две столовые, два штаба и клуб, 12 складов, три КПП, три гаража и другие строения хозяйственного назначения.