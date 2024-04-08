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Стало известно, когда в Узбекистане будут отмечать Рамазан хайит

Управление мусульман Узбекистана определило официальную дату празднования Рамазан хайита.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Узбекистане в этом году Рамазан хайит будут отмечать 10 апреля, сообщили в Управлении мусульман Узбекистана.

Управление мусульман Узбекистана приняло решение, что первый день Рамазан-хайита в республике выпадает на среду, 10 апреля 2024 года.

Как отмечают Рамазан хайит

Хайит — радостный день для всех мусульман, день молитвы и благодарности, счастья и помощи нуждающимся. В этот день принято отдыхать с семьей на природе, ходить в гости к родственникам, дарить друг другу подарки.

Рамазан хайит — время добрых дел, примирения и прощения обид, восстановления добрых отношений с другими людьми.

В Рамазан хайит следует разговеться и поесть сладостей (фиников) перед тем, как идти на намаз.

Нужно совершить мисвак и отдельное омовение перед выходом на праздничную молитву. Совершение мисвака перед всеми молитвами является сунной. Также следует надеть новую и чистую одежду.

Перед праздничной молитвой желательно раздать фитр-садака.

Следует прийти на праздничную молитву пораньше, похвально, если верующий приходит в мечеть заранее, готовится к молитве, слушает проповеди и поучения.

В этот день особое внимание следует уделить тому, чтобы порадовать маленьких детей, дав им понять, что он особенный, отличается от других дней.

Будет уместно вручить им подарки, поиграть с детьми, отправиться с ними на прогулку в зоопарк или на детскую площадку.

* Материал подготовлен на основе информации из открытых источников.

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