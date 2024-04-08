Стало известно, когда в Узбекистане будут отмечать Рамазан хайит

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Узбекистане в этом году Рамазан хайит будут отмечать 10 апреля, сообщили в Управлении мусульман Узбекистана.
Управление мусульман Узбекистана приняло решение, что первый день Рамазан-хайита в республике выпадает на среду, 10 апреля 2024 года.
Как отмечают Рамазан хайит
Хайит — радостный день для всех мусульман, день молитвы и благодарности, счастья и помощи нуждающимся. В этот день принято отдыхать с семьей на природе, ходить в гости к родственникам, дарить друг другу подарки.
Рамазан хайит — время добрых дел, примирения и прощения обид, восстановления добрых отношений с другими людьми.
В Рамазан хайит следует разговеться и поесть сладостей (фиников) перед тем, как идти на намаз.
Нужно совершить мисвак и отдельное омовение перед выходом на праздничную молитву. Совершение мисвака перед всеми молитвами является сунной. Также следует надеть новую и чистую одежду.
Перед праздничной молитвой желательно раздать фитр-садака.
Следует прийти на праздничную молитву пораньше, похвально, если верующий приходит в мечеть заранее, готовится к молитве, слушает проповеди и поучения.
В этот день особое внимание следует уделить тому, чтобы порадовать маленьких детей, дав им понять, что он особенный, отличается от других дней.
Будет уместно вручить им подарки, поиграть с детьми, отправиться с ними на прогулку в зоопарк или на детскую площадку.
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