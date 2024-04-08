Стало известно, когда на Иртыше пойдёт лёд

«Есть допуски в несколько дней, но пока мы спрогнозировали эти даты. По Иртышу максимальные уровни воды всех интересуют. На участке от Черлака до Омска уровень воды ожидается ниже нормы до полуметра, на севере — уровень выше нормы от 30 до 60 см, на притоках Иртыша — уровни выше нормы — от метра до полутора», — добавила Наталия Криворучко.