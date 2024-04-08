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Стало известно, когда на Иртыше пойдёт лёд

Метеорологи назвали предварительную дату.

Источник: Om1.ru

В этом году опасной отметки может достигнуть уровень воды только на реке Шиш возле села Вассис, рассказала начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко. Ледоход на Иртыше, предварительно, начнётся в середине апреля: вскрытие на юге ожидается 14 апреля, в самом Омске — 15 апреля, а на севере — 16 числа.

«Есть допуски в несколько дней, но пока мы спрогнозировали эти даты. По Иртышу максимальные уровни воды всех интересуют. На участке от Черлака до Омска уровень воды ожидается ниже нормы до полуметра, на севере — уровень выше нормы от 30 до 60 см, на притоках Иртыша — уровни выше нормы — от метра до полутора», — добавила Наталия Криворучко.

А на этой неделе омичей ждёт непогода — снег с дождём и похолодание.

МЧС