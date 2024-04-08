Татарстанцам рассказали, когда клещи выйдут из спячки

Клещи выходят из зимней спячки в период таяния снега и прогревания верхнего слоя почвы. Об этом сообщил доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев.
По словам Шулаева, в связи с погодными условиями клещи могут активизироваться уже в конце апреля. В настоящее время они обитают на открытых и хорошо прогретых зонах, а именно в южной части Казани.
Ученый предупредил, что скоро клещи появятся в черте города. Самые опасные участки находятся в поселке Нагорный, у берега реки Казанки и озера Лебяжье.
Отметим, клещи могут стать переносчиками энцефалита, который может привести к летальному исходу. От заражения защищает вакцинация.
Напомним, в Татарстане пока не зафиксировали случаи нападения клещей.