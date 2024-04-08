Волгоградский губернатор сделал акцент на уборке после зимы и благоустройстве

На оперативном совещании 8 апреля губернатор Андрей Бочаров сделал акцент на уборке после зимы и благоустройстве общественных территорий и дворов, сообщили в администрации Волгоградской области.
«В текущем году в регионе планируется реализовать порядка 300 проектов благоустройства общественных и дворовых пространств».
Ответственные должны проследить, чтобы работы на всех объектах начались вовремя. Также в ближайшее время в регионе намерены очистить от грязи улицы, скверы и парки, дороги и тротуары, памятные места и кладбища. Предприятия и организации должны навести порядок на прилегающих территориях. Для этого по всей области организуют субботники, их участников должны обеспечить необходимым инвентарем.