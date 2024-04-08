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Волгоградский губернатор сделал акцент на уборке после зимы и благоустройстве

В 2024 году в Волгограде и области реализуют 300 проектов благоустройства парков и дворов.

Источник: Комсомольская правда

На оперативном совещании 8 апреля губернатор Андрей Бочаров сделал акцент на уборке после зимы и благоустройстве общественных территорий и дворов, сообщили в администрации Волгоградской области.

«В текущем году в регионе планируется реализовать порядка 300 проектов благоустройства общественных и дворовых пространств».

отметил Андрей Бочаров

Ответственные должны проследить, чтобы работы на всех объектах начались вовремя. Также в ближайшее время в регионе намерены очистить от грязи улицы, скверы и парки, дороги и тротуары, памятные места и кладбища. Предприятия и организации должны навести порядок на прилегающих территориях. Для этого по всей области организуют субботники, их участников должны обеспечить необходимым инвентарем.

ЖКХ