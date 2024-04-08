Волгоградский губернатор сделал акцент на уборке после зимы и благоустройстве

Ответственные должны проследить, чтобы работы на всех объектах начались вовремя. Также в ближайшее время в регионе намерены очистить от грязи улицы, скверы и парки, дороги и тротуары, памятные места и кладбища. Предприятия и организации должны навести порядок на прилегающих территориях. Для этого по всей области организуют субботники, их участников должны обеспечить необходимым инвентарем.