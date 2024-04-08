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Засунул руки в пасть, кости хрустнули: самарские рыбаки вытащили из Волги двухметрового сома

Рыбаки из Самарской области поймали гигантского речного монстра.

Источник: Александр Худяков

В Самарской области любители посидеть с удочкой уже вовсю делятся в соцсетях своими трофеями. К примеру, на днях местные жители похвастались, что выловили из Волги настоящего речного гиганта — двухметрового сома весом почти 54 кг. Ловля таких крупных особей требует не только опыта, но и чрезвычайной выносливости. Подробностями с корреспондентом «КП-Самара» поделился один из рыбаков.

Охотился Александр Худяков за речным монстром вместе со своим напарником Павлом. Сражение с рыбой было напряженным. Сом несколько раз так сильно гнул спиннинг, что тот трещал в руках. Это было настоящее испытание и для снаряжения, и для самарцев.

— Такие рыбы уже не первые за многолетнюю практику, поэтому есть определенный опыт с борьбой и вываживанием. Мы справились с ним за час с небольшим, — рассказал Александр.

По словам мужчины, одна из сложностей ловли сома такого размера заключается в способе его поднятия из воды. Традиционный подсачек здесь не поможет, необходимо засунуть руки прямо в пасть монстра.

Однако лезть без перчаток к сому нельзя. Это чревато серьезными последствиями. Мелкие зубики рыбы в несколько рядов скорее напоминают щетку. Они в мгновение ока могут снять кожу с рук, а сила, с которой сом сжимает челюсти, может привести к травмам. Он намертво закрывает пасть.

— Когда я засунул руки в его пасть, он так сильно сжал их, что пальцы хрустнули. Было крайне больно, но пришлось собрать всю волю в кулак и затащить его в лодку, — рассказывает рыбак о своем опыте.

Мужчине пришлось упасть спиной в лодку, тем самым заваливая гиганта на себя.

Параметры рыбы поистине впечатляющие. Она весит 53,8 килограмма, а его длина составляет 1,95 метра.

Выловленный сом стал самой крупной рыбой в жизни Александра.

Сейчас рыбаки проводят каждый день на воде, ловя трофейных судаков. Со слов мужчины, волнующий улов стимулирует к еще более амбициозным целям — побить собственные рекорды и поймать еще более крупную рыбу.

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