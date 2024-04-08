Засунул руки в пасть, кости хрустнули: самарские рыбаки вытащили из Волги двухметрового сома

Однако лезть без перчаток к сому нельзя. Это чревато серьезными последствиями. Мелкие зубики рыбы в несколько рядов скорее напоминают щетку. Они в мгновение ока могут снять кожу с рук, а сила, с которой сом сжимает челюсти, может привести к травмам. Он намертво закрывает пасть.