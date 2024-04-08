Вашингтон
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 9 апреля запустят переправу между Камышином и Николаевском

Жители региона смогут быстрее передвигаться между городами, не нуждаясь в поездке до ближайшего моста через Волгу.

Источник: Волгоградская правда

Как сообщил перевозчик на своем сайте, грузовая переправа между Камышином и Николаевском заработает снова с 9 апреля.

Паром будет ходить два раза в день без выходных. Из Камышина автомобилисты могут отправиться в путь в 6 и 14 часов. Со стороны Николаевска паром будет отходить в 8 и 16 часов.

С приходом весны возобновляют свою работу многие объекты, и не только в Волгограде. Так, в Нижнем Новгороде с 1 мая стартует сезон фонтанов сообщает Рravda-nn.ru. Они помогут местным жителям и гостям города переносить летнюю жару.