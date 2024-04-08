С 9 апреля запустят переправу между Камышином и Николаевском

Как сообщил перевозчик на своем сайте, грузовая переправа между Камышином и Николаевском заработает снова с 9 апреля.
Паром будет ходить два раза в день без выходных. Из Камышина автомобилисты могут отправиться в путь в 6 и 14 часов. Со стороны Николаевска паром будет отходить в 8 и 16 часов.
С приходом весны возобновляют свою работу многие объекты, и не только в Волгограде. Так, в Нижнем Новгороде с 1 мая стартует сезон фонтанов сообщает Рravda-nn.ru. Они помогут местным жителям и гостям города переносить летнюю жару.