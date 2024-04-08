Госкомитет Башкирии по ЧС назвал дату, при которой случится пик паводка

Пик паводка в Башкирии придется на третью декаду апреля. Об этом на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой заявил исполняющий обязанности председателя Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.
— У нас паводок достигнет пиковых значений в двадцатых числах [апреля], то есть, в третьей декаде, так? И это раньше, чем обычно, так? У нас обычно в начале мая [пик паводка], — поинтересовался у руководителя ведомства глава Башкирии Радий Хабиров.
— Так точно, Радий Фаритович. Где на 14 дней раньше, чем по средним многолетним значениям, — ответил Первов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.