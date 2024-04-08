Госкомитет Башкирии по ЧС назвал дату, при которой случится пик паводка

— У нас паводок достигнет пиковых значений в двадцатых числах [апреля], то есть, в третьей декаде, так? И это раньше, чем обычно, так? У нас обычно в начале мая [пик паводка], — поинтересовался у руководителя ведомства глава Башкирии Радий Хабиров.