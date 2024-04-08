Картон, цветы, зелень… Какими импортными товарами пользуются красноярцы

Так, в наш край было поставлено:
— 5,9 тыс. тонн фруктов из Китайской Народной Республики, Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Ирана (мандарины, яблоки, помело, лимоны, апельсины груши, бананы, виноград и др.);
— 4,7 тыс. тонн овощей из Китайской Народной Республики, Узбекистана, Киргизии и Казахстана (капуста, перец, морковь, томаты, кабачки, чеснок, редис, лук репчатый, редька и др.);
— 2,1 тыс. тонн солода из Республики Беларусь;
— 6,1 тонн бумаги и картона из Китайской Народной Республики и Казахстана;
— 450 кг зеленных культур из Армении (мята, базилик, кинза);
— 51,2 тыс. штук срезов цветов из Таиланда и Армении.
Все товары проходят контроль Россельхознадзора края. Всего было выявлено 85 случаев обнаружения карантинных объектов, таких как: зерновка четырехпятнистая, калифорнийская и красная померанцевая щитовки, повилики, южноамериканская томатная моль и червец Комстока.
В отношении 312,6 тонн зараженной подкарантинной продукции импортного происхождения приняты карантинные фитосанитарные меры.