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Картон, цветы, зелень… Какими импортными товарами пользуются красноярцы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За первые три месяца 2024 года на территорию региона ввезено 12,7 тыс. тонн и 51,2 тыс. штук растительной продукции импортного происхождения.

Источник: НИА Красноярск

Так, в наш край было поставлено:

— 5,9 тыс. тонн фруктов из Китайской Народной Республики, Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Ирана (мандарины, яблоки, помело, лимоны, апельсины груши, бананы, виноград и др.);

— 4,7 тыс. тонн овощей из Китайской Народной Республики, Узбекистана, Киргизии и Казахстана (капуста, перец, морковь, томаты, кабачки, чеснок, редис, лук репчатый, редька и др.);

— 2,1 тыс. тонн солода из Республики Беларусь;

— 6,1 тонн бумаги и картона из Китайской Народной Республики и Казахстана;

— 450 кг зеленных культур из Армении (мята, базилик, кинза);

— 51,2 тыс. штук срезов цветов из Таиланда и Армении.

Все товары проходят контроль Россельхознадзора края. Всего было выявлено 85 случаев обнаружения карантинных объектов, таких как: зерновка четырехпятнистая, калифорнийская и красная померанцевая щитовки, повилики, южноамериканская томатная моль и червец Комстока.

В отношении 312,6 тонн зараженной подкарантинной продукции импортного происхождения приняты карантинные фитосанитарные меры.

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