Картон, цветы, зелень… Какими импортными товарами пользуются красноярцы

Все товары проходят контроль Россельхознадзора края. Всего было выявлено 85 случаев обнаружения карантинных объектов, таких как: зерновка четырехпятнистая, калифорнийская и красная померанцевая щитовки, повилики, южноамериканская томатная моль и червец Комстока.