Власти Краснодара рассказали, когда откроют Арбат

Мэр города Евгений Наумов сообщил об этом в своем телеграм-канале, добавив, что предварительные работы будут проведены на этой неделе совместно с сотрудниками городского департамента транспорта и ГИБДД. На всем участке улицы будут установлены соответствующие дорожные знаки.



«Мы возобновляем еженедельные творческие вечера, выставки и другие развлечения для краснодарцев и наших гостей на этой площадке», — отметил мэр.



Участок улицы Чапаева от Рашпилевской до Октябрьской, известный как «Арбат», будут перекрывать для движения автомобилей с вечера пятницы до вечера воскресенья.