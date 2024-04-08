Мэр города Евгений Наумов сообщил об этом в своем телеграм-канале, добавив, что предварительные работы будут проведены на этой неделе совместно с сотрудниками городского департамента транспорта и ГИБДД. На всем участке улицы будут установлены соответствующие дорожные знаки.
«Мы возобновляем еженедельные творческие вечера, выставки и другие развлечения для краснодарцев и наших гостей на этой площадке», — отметил мэр.
Участок улицы Чапаева от Рашпилевской до Октябрьской, известный как «Арбат», будут перекрывать для движения автомобилей с вечера пятницы до вечера воскресенья.
Власти Краснодара рассказали, когда откроют Арбат
В связи с наступлением теплой погоды в Краснодаре планируется открыть для пешеходов часть улицы Чапаева.
Мэр города Евгений Наумов сообщил об этом в своем телеграм-канале, добавив, что предварительные работы будут проведены на этой неделе совместно с сотрудниками городского департамента транспорта и ГИБДД. На всем участке улицы будут установлены соответствующие дорожные знаки.