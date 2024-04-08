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В Красноярском крае поймали ещё 13 незаконных мигрантов

Краевая полиция провела новый рейд по выявлению незаконных мигрантов.

Источник: ГУ МВД

В Березовском районе Красноярского края полиция провела новый рейд по выявлению незаконных мигрантов. Об этом сообщает управление МВД России по региону.

Полицейские побывали на лесоперерабатывающем предприятии, заводе и овощехранилище. В ходе проверки были выявлены 13 мигрантов, у которых отсутствовали при себе все необходимые документы.

По решению суда четверо мигрантов будут выдворены из России, ещё одного иностранца оштрафовали на три тысячи рублей. Документы у остальных оказались в порядке, их отпустили после проверки.

Напомним, из России выдворят 7 мигрантов, найденных в нелегальном кафе Красноярска.