В Казани стартовал месяц поэта Габдуллы Тукая

Кроме того, ключевой датой станет 15 апреля. В этот день пройдет семинар для учителей татарского языка и литературы с участием известного филолога Алексея Арзамасова. Также ожидаются фестивали школьных театральных коллективов «Сайяр» и татарской национальной культуры «Ягымлы яз».