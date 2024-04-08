В Казани стартовал месяц поэта Габдуллы Тукая

В Казани стартовал месячник родного языка. Он приурочен к 138-й годовщине со дня рождения поэта Габдуллы Тукая.
Жителей и гостей города ждут более тысячи мероприятий на татарском языке в местных образовательных и культурных учреждениях. Речь идет о литературно-музыкальных вечерах, семинарах для учителей, театрализованных представлениях и фестивалях.
Кроме того, ключевой датой станет 15 апреля. В этот день пройдет семинар для учителей татарского языка и литературы с участием известного филолога Алексея Арзамасова. Также ожидаются фестивали школьных театральных коллективов «Сайяр» и татарской национальной культуры «Ягымлы яз».