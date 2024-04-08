Ильсур Метшин поручил пересмотреть систему продажи путевок в детские лагеря

Порядка 15 тысяч казанских школьников отдохнут летом в загородных лагерях. При этом свыше одной тысячи ребят получат путевки бесплатно — дети-сироты, дети из семей, оказавшихся в социально-опасном положении, а также дети участников СВО. Продажа путевок в лагеря центра «Ял» стартует 12 апреля в 13:00 в онлайн-формате. Мэр города Ильсур Метшин сегодня на аппаратном совещании поручил пересмотреть систему реализации путевок и увеличить число смен, чтобы как можно больше детей смогли отдохнуть предстоящим летом.
На сегодня оплата путевок проходит онлайн — такой формат продажи считается самым прозрачным, поскольку позволяет отслеживать каждую покупку. Изначально часть путевок выделяют организованным группам — воспитанникам спортивных школ и творческих коллективов, из учреждений дополнительного образования. Кроме того, бесплатные путевки положены льготным категориям детей, которым необходима поддержка муниципалитета. Ильсур Метшин заверил, что путевками будут обеспечены все, кто нуждается.
Однако, по словам мэра, нарекания вызывает процесс реализации оставшихся путевок, система не должна работать по принципу лотереи, поэтому ее необходимо доработать. К примеру, в прошлом году в день продажи на сайте центра «Ял» на одну тысячу путевок было зафиксировано 20 тыс. желающих.
«В каждом районе нужно создать комиссию, которая по каждому конкретному случаю примет решение. Спасибо раису республики Рустаму Минниханову, мы продолжаем увеличивать возможности по приему детей, сегодня видим, что лагеря востребованы. Давайте поощрять родителей, которые меняют городскую жизнь, про детей мы уже сказали. Лотерею “кто первый кликнул” не считаю справедливой. Давайте увеличим число смен, число тех, кто отдохнет. Дайте предложения — вернемся к этой теме».
Число путевок в том числе уменьшилось из-за закрытия на реконструкцию лагеря «Нармонка», при этом дополнительные места появились в отремонтированных учреждениях «Заречье» и «Молодежный».
«Востребованность муниципальных лагерей огромная, особенно тех, которые мы уже реконструировали. Такие вопросы перед нами не стояли до начала капремонта учреждений. Напомню, Казань — один из немногих городов России, который сохранил загородные лагеря отдыха. Очень серьезные попытки были превратить их в базы отдыха, ИЖС, но мы держали оборону. Сегодня на одну путевку в лагерь приходится 20 желающих», — подчеркнул Ильсур Метшин.
По словам руководителя комитета по делам детей и молодежи исполкома города Алии Загидуллиной, всего в лагерях центра «Ял» летом отдохнут чуть более 5,5 тыс. человек. Традиционно больше половины путевок — 3720 — выделены организованным группам, состоящим из воспитанников учреждений дополнительного образования Казани. «Это путевки в лагеря с достаточно скромными бытовыми условиями, такие как “Березка”, “Бригантина”, “Пионерия Татарстана”, “Спутник” и имени Гагарина, — отметила спикер. Он добавила, что путевки в лагеря, где проведен капремонт, предлагают неорганизованным группам детей.
Для родителей, которые планируют купить путевки самостоятельно, на сайте центра «Ял» размещена информация о лагерях и сменах с указанием дат и цен. Стоимость путевок по-прежнему остается доступной — от 9 до 15 тыс. рублей за смену в 18 дней. Полная стоимость отдыха составляет от 25 тыс. 867 рублей до 31 тыс. 867 рублей в зависимости от учреждения. В лагерях предприятий и организаций Казани за детский отдых нужно будет заплатить от 15 до 50 тыс. рублей.
Отличительная особенность последних лет — социально-ориентированный характер летней кампании. Особое внимание уделяют детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, имеют особенности здоровья, остались без попечения родителей или воспитываются в семьях участников специальной военной операции. «В этом году на сайте центра “Ял” появилась вкладка “Путевки для детей участников СВО”, родитель может выбрать смену и оставить заявку на отдых. Бесплатные путевки для данной категории детей предоставят только в муниципальные лагеря. В связи с тем, что 12 апреля откроется продажа путевок, рекомендуем родителям отправить заявку на получение путевки до 11 апреля», — сказала Алия Загидуллина. Она напомнила, что льготное право есть у детей, зарегистрированных в Казани или обучающихся в образовательных учреждениях города.
Напомним, в этом году начнется реконструкция детского оздоровительного лагеря «Нармонка», расположенного в Лаишевском районе. На работы выделено 300 млн рублей. Будут построены 10 спальных корпусов на 280 мест, здания столовой и клуба, корпуса для персонала и душевых. Территорию благоустроят, оборудуют спортивные площадки и амфитеатр. Сейчас специалисты дорабатывают проектные решения. Также в планах — открыть после капитального ремонта лагерь «Молодая гвардия».
Юлия Летникова.