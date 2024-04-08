Ильсур Метшин поручил пересмотреть систему продажи путевок в детские лагеря

Отличительная особенность последних лет — социально-ориентированный характер летней кампании. Особое внимание уделяют детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, имеют особенности здоровья, остались без попечения родителей или воспитываются в семьях участников специальной военной операции. «В этом году на сайте центра “Ял” появилась вкладка “Путевки для детей участников СВО”, родитель может выбрать смену и оставить заявку на отдых. Бесплатные путевки для данной категории детей предоставят только в муниципальные лагеря. В связи с тем, что 12 апреля откроется продажа путевок, рекомендуем родителям отправить заявку на получение путевки до 11 апреля», — сказала Алия Загидуллина. Она напомнила, что льготное право есть у детей, зарегистрированных в Казани или обучающихся в образовательных учреждениях города.