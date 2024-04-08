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Лиловые пушистики: В Воронеже расцвели редкие «самсончики»

Весенняя флора продолжает нас радовать первоцветами.

Источник: 36on.ru

Весенняя флора продолжает нас радовать первоцветами. За этот месяц мы в Воронеже уже полюбовались настоящими подснежниками, полянами шафрана и синим «морем» пролесков. Краснокнижные «самсончики» в этом году решили показаться чуть раньше «графика».

Обычно они расцветают к концу апреля. Россыпь лиловых пушистиков мы обнаружили в Левобережном лесничестве. Их локация в нашем регионе — сосновые боры, черноземные степи. У этих хрупких цветов есть множество различных названий (ветроцвет, подснежный тюльпан).

Официальное — прострел раскрытый (Pulsatilla patens), он же сон-трава из семейства Лютиковых. Занесен в Красную книгу Воронежской области. Несмотря на трепетный внешний вид является ядовитым, как и многие представители этого цветочного «клана».

В регионах нашей страны этот цветок тоже зовут по-разному. В Воронеже и Липецке — «самсончик», в Брянске — «бобрик», в Забайкалье — «ургуй» или «ургулька».

Какие еще редкие цветы можно увидеть весной в Воронежской области: тюльпаны Биберштейна и Шренка, тонколистный пион, рябчик русский, анемона.

флора и фауна