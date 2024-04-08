Лиловые пушистики: В Воронеже расцвели редкие «самсончики»

Весенняя флора продолжает нас радовать первоцветами. За этот месяц мы в Воронеже уже полюбовались настоящими подснежниками, полянами шафрана и синим «морем» пролесков. Краснокнижные «самсончики» в этом году решили показаться чуть раньше «графика».