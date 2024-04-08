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Авиакомпания «Россия» открывает рейсы из Красноярска в Казань

Сколько стоит слетать из Красноярска в Казань и обратно.

Источник: Комсомольская правда

Еще одна авиакомпания присоединилась к перевозке пассажиров из Красноярска в Казань. Это «Россия». Новый рейс открывается с 3 июня. Улететь напрямую с берегов Енисея в один из красивейших городов на Волге можно будет два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. На данный момент цена билета в оба конца указана от 19 661 рубля, в один конец — от 12 294 рубля. Это без багажа, с ручной кладью. Пассажиру с чемоданами нужно накинуть еще три тысячи.

Нужно помнить, что стоимость билетов может варьироваться.

Добавим, что в Казань летают еще Nordwind Air и Nordstar.