Авиакомпания «Россия» открывает рейсы из Красноярска в Казань

Еще одна авиакомпания присоединилась к перевозке пассажиров из Красноярска в Казань. Это «Россия». Новый рейс открывается с 3 июня. Улететь напрямую с берегов Енисея в один из красивейших городов на Волге можно будет два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. На данный момент цена билета в оба конца указана от 19 661 рубля, в один конец — от 12 294 рубля. Это без багажа, с ручной кладью. Пассажиру с чемоданами нужно накинуть еще три тысячи.