В Новосибирске назвали популярные специальности в вузах

В Новосибирске назвали популярные специальности среди абитуриентов в вузе. В последнее десятилетие студенты выбирают гуманитарные направления. При этом высок спрос на инженерные кадры со стороны предприятий.
Как передает Сиб.фм со ссылкой на начальника управления молодежной политики министерства образования региона Светлану Малину, университеты увеличили количество бюджетных мест в области информационных технологий, машиностроения, авиастроения, технологий наземного транспорта, биологии и биотехнологий. Снижается число будущих студентов-юристов и экономистов.
Начальник управления академической политики НГУ Марина Шашкова уточнила, что примерно половина бюджетных мест в университете приходится на естественно-научные факультеты, а 22% представлены специальностями в области информационных технологий. Остальные бюджетные места предназначены для медицинского, социально-гуманитарных и экономического профилей.
Переориентация студентов на другие направления занимает больше времени из-за существующих ожиданий родителей.