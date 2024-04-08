Общественный транспорт столицы РТ начнет работу в 5:00 в день празднования Ураза-байрама

Праздничные мероприятия в мечетях начнутся в 6:30 с чтения Корана. А в 13:00 горожан будут ждать в Старо-Татарской слободе и на Кремлевской набережной (вблизи Национальной библиотеки РТ), где организуют концерты, мастер-классы, халяль-маркеты и фуд-корт.