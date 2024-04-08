Общественный транспорт столицы РТ начнет работу в 5:00 в день празднования Ураза-байрама

Общественный транспорт Казани, маршруты которого проходят через мечети, 10 апреля начнет курсировать в 5:00. Это связано с празднованием Ураза-байрама, сообщил на аппаратном совещании и.о. начальника отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильгиз Сарманов.
Праздничные мероприятия в мечетях начнутся в 6:30 с чтения Корана. А в 13:00 горожан будут ждать в Старо-Татарской слободе и на Кремлевской набережной (вблизи Национальной библиотеки РТ), где организуют концерты, мастер-классы, халяль-маркеты и фуд-корт.
Для обеспечения общественного порядка будут задействованы все оперативные службы.
«Прошу правоохранительные органы уделить внимание по части безопасности верующих», — поручил мэр Ильсур Метшин.
Напомним, в соответствии с указом раиса РТ 10 апреля в регионе — нерабочий праздничный день. Завтра продолжительность рабочего дня или смены у казанцев сократится на один час.
Юлия Летникова.