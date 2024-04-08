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Общественный транспорт столицы РТ начнет работу в 5:00 в день празднования Ураза-байрама

Мероприятия в мечетях начнутся в 6:30 с чтения Корана.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Общественный транспорт Казани, маршруты которого проходят через мечети, 10 апреля начнет курсировать в 5:00. Это связано с празднованием Ураза-байрама, сообщил на аппаратном совещании и.о. начальника отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильгиз Сарманов.

Праздничные мероприятия в мечетях начнутся в 6:30 с чтения Корана. А в 13:00 горожан будут ждать в Старо-Татарской слободе и на Кремлевской набережной (вблизи Национальной библиотеки РТ), где организуют концерты, мастер-классы, халяль-маркеты и фуд-корт.

Для обеспечения общественного порядка будут задействованы все оперативные службы.

«Прошу правоохранительные органы уделить внимание по части безопасности верующих», — поручил мэр Ильсур Метшин.

Напомним, в соответствии с указом раиса РТ 10 апреля в регионе — нерабочий праздничный день. Завтра продолжительность рабочего дня или смены у казанцев сократится на один час.

Юлия Летникова.

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