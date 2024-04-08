Пермский концерт группы «Полматери» отменен

«К сожалению, по не зависящим от артиста, организатора и площадки причинам концерт будет перенесен на новую дату. Все билеты действительны, ничего менять не нужно», — сообщается на странице группы в соцсети «ВКонтакте».
Ранее концерты «Полматери» отменялись в Новосибирске и Туле. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин заявлял, что в текстах группы «в большом объеме присутствует ненормативная лексика, насаждается и пропагандируется потребление наркотиков, аморальное поведение, сексуальная распущенность, содержатся призывы к суициду».