В Алматы ожидается сильный дождь с грозой

С важным заявлением от РГП «Казгидромет» выступили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы.
Согласно распространяемому сообщению:
«9 апреля 2024 года во второй половине дня ожидается сильный дождь, гроза, град. При грозе порывы ветра составят 15−20 метров в секунду».
Специалисты ДЧС рекомендует автовладельцам корректировать маршрут своего движения, снизить скорость автомобиля, включить аварийные огни, либо переждать сильный дождь — по возможности остаться в помещении.
Если дождь застал вас на улице:
- обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередачи;
- не стойте под слабо укрепленными конструкциями их разрушение может привести к травмированию людей;
- постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.
Ливни пройдут не только в Алматы. Ранее метеорологи дали прогноз на ближайшие трое суток — с 9 по 11 апреля 2024 года. Из него следует, что республику накроют сильные дожди.