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В Алматы ожидается сильный дождь с грозой

Солнечная погода в Алматы вскоре сменится ненастьем. Синоптики рассказали о неутешительном прогнозе для жителей и гостей города, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Вашингтоне: +19° 4 м/с 43% 762 мм рт. ст. +16°

С важным заявлением от РГП «Казгидромет» выступили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы.

Согласно распространяемому сообщению:

«9 апреля 2024 года во второй половине дня ожидается сильный дождь, гроза, град. При грозе порывы ветра составят 15−20 метров в секунду».

Специалисты ДЧС рекомендует автовладельцам корректировать маршрут своего движения, снизить скорость автомобиля, включить аварийные огни, либо переждать сильный дождь — по возможности остаться в помещении.

Если дождь застал вас на улице:

  • обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередачи;
  • не стойте под слабо укрепленными конструкциями их разрушение может привести к травмированию людей;
  • постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Ливни пройдут не только в Алматы. Ранее метеорологи дали прогноз на ближайшие трое суток — с 9 по 11 апреля 2024 года. Из него следует, что республику накроют сильные дожди.