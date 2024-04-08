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Порывы ветра до 18 м/с и плюс 16 обещают синоптики в Челябинской области во вторник

Повсеместно пройдут небольшие дожди, ночью — с мокрым снегом.

Сейчас в Вашингтоне: +19° 4 м/с 43% 762 мм рт. ст. +16°
Источник: Reuters

Порывы ветра до 18 метров в секунду и до плюс 16 градусов обещают синоптики в Челябинской области во вторник, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации синоптиков, ночью 9 апреля практически повсеместно пройдут небольшие, местами — умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, от минус 2 до плюс 3 градусов.

Завтра днем облачно с прояснением, в большинстве районов небольшие, местами — умеренные осадки преимущественно в виде дождя, плюс 8−13, на юге — до 16 тепла.

Ночью и утром в отдельных районах прогнозируются гололедные явления. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный: ночью его скорость 5−10 м/с, днем — 7−12, местами порывы 13−18 м/с.

В Челябинске ближайшей ночью осадки в виде дождя и мокрого снега, от минус до плюс 1 градуса. Днем во вторник облачно с прояснением, небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, плюс 10−12. Ветер ночью 5−10 м/с, днем завтра 7−12 м/с.