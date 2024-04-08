Порывы ветра до 18 м/с и плюс 16 обещают синоптики в Челябинской области во вторник

В Челябинске ближайшей ночью осадки в виде дождя и мокрого снега, от минус до плюс 1 градуса. Днем во вторник облачно с прояснением, небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, плюс 10−12. Ветер ночью 5−10 м/с, днем завтра 7−12 м/с.