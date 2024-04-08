«Поначалу люди просто не понимали всей серьезности происходящего»: Пермский пожарный рассказал о работе в затопленном Орске

— Командировка у нас будет долгой: пока паводок не спадет, а потом будем ликвидировать последствия ЧС, — рассказал «Комсомольской правде» пермский пожарный Владислав Трушников, который вместе с коллегами работает сейчас в затопленном Орске.
Напомним, на подмогу в Оренбургскую область пермские спасатели выехали вечером в пятницу, 5 апреля. И уже четвертые сутки продолжают спасать людей с затопленных территорий.
— Поначалу люди просто не понимали всей серьезности происходящего. В затопленном частном секторе живут в основном закоренелые местные жители за 60. Они не собирались никуда уезжать и говорили, что в 57 году переживали такой же паводок, но вода до них не добралась.
Также сначала не хотели эвакуироваться и те люди, что живут на вторых этажах.
— Но проходило час-полтора, и они начинали кричать из окошек: «Нас тоже заберите!».
Были и те, кто говорил, что собирает вещи и вскоре сам выберется в безопасное место на машине.
— Но через полчаса едешь по улице, а они сидят на крышах машин и ждут помощи. Сначала казалось, что уровень воды остановился. Многие думали, что все самое опасное позади, но потом вода начинала резко подниматься, и становилось понятно, что будет еще хуже.
В местных магазинах резко выросли цены на бутилированную воду.
В одном затопленном районе был владелец магазина, который обратился к нам: «У меня весь товар затопит, жалко. Давайте съездим, заберем и просто раздадим людям». Мы поехали, загрузили пол Камаза: консервы, мороженое, воду, заморозку, вывезли на площадь и там хозяин магазина раздал все это людям.
Через какое-то время спасатели вновь попытались поехать на ту же улицу, но на пожарной машине сделать это было невозможно, только на лодке. А значит, магазин, откуда вывезли все продукты, оказался затоплен.
Спасали из зоны затопления и животных.
— Кошки и собаки забирались на все возвышенности, которые там только были: будки, крыши… Спасали мы по просьбе хозяев и породистых голубей, грузили их по коробкам и вывозили на сушу. Нередко счет жизням шел не на минуты, а на секунды.
Волонтеры из Орска, к примеру, спасли обезумевшую от страха кошку. Она осталась в доме, который готова была поглотить вода. Спасателям пришлось разворотить угол крыши, чтобы спасти перепуганную животинку. Они сняли на видео, как все это происходило, кадры потом разместили в соцсетях.
— Животных было много, люди уезжали, оставляли своих домашних кошек, собак и всю скотину: баранов, кроликов… Тех животных, что мы вывезли, привозили в пункты временного размещения и находили хозяев. Многие забирали своих питомцев, а хвостиков, у кого хозяев не нашлось, мы отдавали волонтерам.
Пермских пожарных разместили в спортивном комплексе: им привезли раскладушки и матрасы, привозят им еду. Работают они сменами по 8−12 часов. И на предстоящие дни задача перед ними будет стоять та же самая: эвакуировать людей и спасать пострадавших. В Орске продолжает подтапливать все новые и новые территории.
— Воды столько, что сначала трубы у частных домов торчали, а потом и их скрывало под водой.