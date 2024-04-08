Вашингтон
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ураза-байрам 2024: когда и как отмечается, что нельзя делать

В этом году Рамадан начался 11 марта, а в ночь на 10 апреля мусульмане отмечают конец месяца воздержания — Ураза-байрам.

Журналист «МК в Красноярске» рассказал о том, как отмечают этот праздник.

Подходит к концу Рамадан — месяц, когда мусульмане держали строгий пост. Заканчивается он праздником Ураза-байрам, который считается символом возрождения и очищения.

Как отмечают Ураза-байрам.

Обычно мусульмане поздравляют близких с окончанием поста. Также в этот день нужно подавать милостыню нуждающимся, можно деньгами или продуктами.

В этот день готовят много национальных блюд. Например, манты, суджук, беляши, плов, пахлаву и другие угощения. Под запретом свинина и алкоголь.

Обязательно нужно дарить подарки близким. Чаще всего дарят Коран, посуду, вкусности и украшения для дома.

Принято просыпаться до рассвета. Перед отправлением в мечеть совершают полное омовение.

Что нельзя делать на Ураза-байрам.

Нельзя надевать грязную, старую одежду.

Нельзя конфликтовать, материться, кричать.

Нельзя убираться в доме.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

религии