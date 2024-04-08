Ураза-байрам 2024: когда и как отмечается, что нельзя делать

Журналист «МК в Красноярске» рассказал о том, как отмечают этот праздник.
Подходит к концу Рамадан — месяц, когда мусульмане держали строгий пост. Заканчивается он праздником Ураза-байрам, который считается символом возрождения и очищения.
Как отмечают Ураза-байрам.
Обычно мусульмане поздравляют близких с окончанием поста. Также в этот день нужно подавать милостыню нуждающимся, можно деньгами или продуктами.
В этот день готовят много национальных блюд. Например, манты, суджук, беляши, плов, пахлаву и другие угощения. Под запретом свинина и алкоголь.
Обязательно нужно дарить подарки близким. Чаще всего дарят Коран, посуду, вкусности и украшения для дома.
Принято просыпаться до рассвета. Перед отправлением в мечеть совершают полное омовение.
Что нельзя делать на Ураза-байрам.
Нельзя надевать грязную, старую одежду.
Нельзя конфликтовать, материться, кричать.
Нельзя убираться в доме.
Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.