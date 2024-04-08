В Екатеринбурге 9 апреля закроют проезд по двум улицам

— В этот же день с 09:00 до 14:00 транспорт не будет ходить по следующим участкам: улица 2-я Новосибирская, от улицы Палисадной до улицы Окружной; улица Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской; улица Палисадная, от улицы 2-й Новосибирской до улицы Окраинной; улица Окраинная, от улицы Палисадной до улицы Эскадронной; улица Эскадронная, от улицы Окраинной до улицы 2-й Новосибирской, — отметили в мэрии Екатеринбурга.