В Екатеринбурге 9 апреля закроют проезд по двум улицам. Причиной тому стала репетиция парада Победы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Ограничения водятся по нескольким участкам улиц Дорожной и Новосибирской. Так, с 7:40 проезд будет закрыт по Дорожной от Окраинной до Городской.
— В этот же день с 09:00 до 14:00 транспорт не будет ходить по следующим участкам: улица 2-я Новосибирская, от улицы Палисадной до улицы Окружной; улица Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской; улица Палисадная, от улицы 2-й Новосибирской до улицы Окраинной; улица Окраинная, от улицы Палисадной до улицы Эскадронной; улица Эскадронная, от улицы Окраинной до улицы 2-й Новосибирской, — отметили в мэрии Екатеринбурга.
Сообщается, что водители смогут проехать перекрытые участки по нескольким маршрутам. В первом случае автомобилисты могут объехать по Лучистой — Окружной — Селькоровской. В втором — по Городской — Предельной — Амундсена.