Специалисты дали прогноз по паводку в Омской области

«По Иртышу вскрытие на юге региона мы ждем 14 апреля, а по северу — 16 апреля. Конечно, всех интересует, каким будет уровень реки. Могу сказать, что на участке от Черлака до Омска уровень Иртыша будет ниже многолетней нормы до полуметра, а на севере области уровни должны быть выше нормы, от 30 до 60 сантиметров. На притоках Иртыша значения будут выше нормы, от метра до полутора метров», — отметила Наталия Крикоручко.