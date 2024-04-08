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Специалисты дали прогноз по паводку в Омской области

Руководитель Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко на брифинге в Международном мультимедиацентре «Евразия сегодня» в понедельник, 8 апреля 2024 года, дала прогноз по паводку в Омской области.

«По Иртышу вскрытие на юге региона мы ждем 14 апреля, а по северу — 16 апреля. Конечно, всех интересует, каким будет уровень реки. Могу сказать, что на участке от Черлака до Омска уровень Иртыша будет ниже многолетней нормы до полуметра, а на севере области уровни должны быть выше нормы, от 30 до 60 сантиметров. На притоках Иртыша значения будут выше нормы, от метра до полутора метров», — отметила Наталия Крикоручко.

Напомним, что непростая ситуация с паводком складывается в настоящее время в Русско-Полянском районе Омской области, где вода, по словам местных жителей, уже вошла в дома.

С 5 апреля 2024 года в указанном районе введен режим ЧС, местные власти заявили, что развернули пункты временного размещения граждан. Планируется, что жителям возместят ущерб, причиненный в результате подтопления, суммы не называются.