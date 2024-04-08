Ростовчанам предложили назвать новые улицы в честь выдающихся жителей

В Ростове-на-Дону озвучили предложение о названии для некоторых улиц. Автор идеи — единоросс и член Совета директоров предприятий и предпринимателей Кировского района Альберт Тышлангов развернуто объяснил свою позицию.
— Часто ли мы задумываемся, в честь кого или чего названы улицы нашего города? К примеру, Степан Халтурин — террорист, покушавшийся на царя Александра II, а убивший, в итоге, 11 российских военнослужащих — героев русско-турецкой войны, удостоен улицы в самом центре Ростова. Софья Перовская — террористка, участвовавшая в убийства того же Александра II, увековечена в одной из улиц Железнодорожного района, — написал он на своей странице в соцсети.
И это — лишь несколько примеров из многих.
— А еще есть улицы откровенно странные — Путеводных переулков аж 13, Самобытных и Желанных улиц — 7, Степных, Бежевых, Фигурных — 4, Ковровых и Праздничных, — 3. И этот список можно продолжать. Иногда кажется, что у тех, кто придумывал эти названия, в какой-то момент закончилась фантазия, — продолжает член партии «Единая Россия».
При этом, отмечает Альберт Тышлангов, в честь выдающихся ростовчан, сделавших очень много для нашей малой Родины, улиц в донской столице пока еще никто не называл.
— Например, первый ростовский голова — председатель Шестигласной Думы Александр Содомцев, который вместе с коллегами-депутатами (передал в дар городу свои сады на нынешней Большой Садовой. Впоследствии они превратились в Александровский Сад — нынешний парк Горького. Разве он не заслужил быть увековеченным в памяти ростовчан? — задается вопросом автор идеи.
Член Совета директоров предприятий и предпринимателей Кировского района Альберт Тышлангов.
Привел он и другой пример.
— Не увековечен и Евсигний Хмельницкий, более 20 лет руководивший Ростовом — вплоть до 1917 года. При нем наш город испытал настоящий промышленный и торговый бум, став третьим по уровню развития экономики в России и получив неофициальный статус «Амбара Российской империи».
Альберт Тышлангов не скрывает — процесс переименования — мероприятие затратное.
— Но вот дать имена выдающихся ростовчан новым улицам Ростова, а у нас сейчас активно застраивается Левобережная зона, Левенцовка — 2, Старый аэропорт, Вересаево, Суворовский и другие территории, вполне реально. Первый шаг в этом направлении уже сделан — улица знаменитого ростовского головы 19 века Андрея Байкова появится в жилом районе на месте старого аэропорта, — комментирует он.
Также автор поста предложил продолжить эту традицию и даже устроил на своей странице в «ВК» соответствующий опрос. Больше 80 процентов респондентов поддержали идею.