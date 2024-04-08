Ростовчанам предложили назвать новые улицы в честь выдающихся жителей

— Часто ли мы задумываемся, в честь кого или чего названы улицы нашего города? К примеру, Степан Халтурин — террорист, покушавшийся на царя Александра II, а убивший, в итоге, 11 российских военнослужащих — героев русско-турецкой войны, удостоен улицы в самом центре Ростова. Софья Перовская — террористка, участвовавшая в убийства того же Александра II, увековечена в одной из улиц Железнодорожного района, — написал он на своей странице в соцсети.