В Уралгидрометцентре оценили риск затоплений в Свердловской области

Уровень воды в Свердловских реках, как ожидается, не будет сильно отличаться от нормы. Единственный регион, который может быть под угрозой, — север Свердловской области, несмотря на то, что сейчас не ожидается ничего чрезвычайного и все находится в пределах нормальных уровней, пишет Е1. Если будет резкое потепление и параллельно также пройдут дожди, то будут небольшие подтопления, отметила эксперт.