В Уралгидрометцентре оценили риск затоплений в Свердловской области

Уровень воды в Свердловских реках, как ожидается, не будет сильно отличаться от нормы. Единственный регион, который может быть под угрозой, — север Свердловской области, несмотря на то, что сейчас не ожидается ничего чрезвычайного и все находится в пределах нормальных уровней, пишет Е1. Если будет резкое потепление и параллельно также пройдут дожди, то будут небольшие подтопления, отметила эксперт.
Сейчас в Екатеринбурге произошло похолодание, которое сдерживает развитие половодья. Подъемы на реках есть, но не достигают даже нормальных значений, а за прошедшие два дня уровень воды местами снизился и на сегодняшний день ситуация является стабильной, отметила Мирошникова.
Ранее телеканал 360 сообщал, что в Орске произошел прорыв дамбы. Власти экстренно эвакуировали людей из зоны затопления.