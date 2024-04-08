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В Уралгидрометцентре оценили риск затоплений в Свердловской области

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 апреля, УралПолит.Ru. Уровень воды в регионе будет зависеть от погоды весной, наиболее высокий риск подъема — на севере области. Об этом журналистам сообщила руководитель отдела гидрологических прогнозов Уралгидрометцентра Неля Мирошникова.

Уровень воды в Свердловских реках, как ожидается, не будет сильно отличаться от нормы. Единственный регион, который может быть под угрозой, — север Свердловской области, несмотря на то, что сейчас не ожидается ничего чрезвычайного и все находится в пределах нормальных уровней, пишет Е1. Если будет резкое потепление и параллельно также пройдут дожди, то будут небольшие подтопления, отметила эксперт.

Сейчас в Екатеринбурге произошло похолодание, которое сдерживает развитие половодья. Подъемы на реках есть, но не достигают даже нормальных значений, а за прошедшие два дня уровень воды местами снизился и на сегодняшний день ситуация является стабильной, отметила Мирошникова.

Ранее телеканал 360 сообщал, что в Орске произошел прорыв дамбы. Власти экстренно эвакуировали людей из зоны затопления.