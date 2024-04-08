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Заболеваемость ОРВИ вновь растет в Свердловской области

За неделю заболели более 24 тысяч жителей региона.

За прошедшую неделю — с 1 по 7 апреля — на Среднем Урале зарегистрированы 24,1 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Это выше уровня прошлой недели и среднего многолетнего уровня на 9%. Более 58% из числа заболевших — дети.

«Обследовано 488 человек: доминирует риновирус. Также выделены сезонные коронавирусы, РС-вирусы, вирусы гриппа и парагриппа, SARS-CoV-2 и другие», — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Больше всего заболевших выявлено в Кировграде, поселке Уральский, Сухом Логе, Богдановиче и Сысерти.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрированы почти 12 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 9,5% и выше среднего многолетнего уровня на 11,9%.

здоровье