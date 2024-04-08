Заболеваемость ОРВИ вновь растет в Свердловской области

За прошедшую неделю — с 1 по 7 апреля — на Среднем Урале зарегистрированы 24,1 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Это выше уровня прошлой недели и среднего многолетнего уровня на 9%. Более 58% из числа заболевших — дети.