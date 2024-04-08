В Омске похолодает до −11 градусов

В Обь-Иртышском УГМС сообщили об ухудшении погоды в Омской области. Ожидается холодная и хмурая неделя. По данным синоптиков, самым тёплым днём с начала года была суббота, 6 апреля. Днём температура воздуха в Омске повысилась до +14 градусов. А уже на следующий день температура воздуха не превышала +3 градусов.
«Циклонический тип погоды, способствуя увеличению облачности и выпадению осадков в виде дождя и мокрого снега, на большей части области будет преобладать 9 и 10 апреля. Температура воздуха 9 апреля ночью −1…+4, днем +3…+8, 10 апреля ночью −3…+2, при прояснении до −7, днём +2…+7», — рассказывает начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Елена Адаренко.
К четвергу, 11 апреля, Омская область окажется в тылу циклона, интенсивность осадков уменьшится, но и температура воздуха понизится. Ночью похолодает до −1… −6 градусов, при прояснении до −11. Днём будет до +6 градусов.