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В Омске похолодает до −11 градусов

В регион пришёл холодный циклон.

Сейчас в Вашингтоне: +19° 4 м/с 43% 762 мм рт. ст. +16°
Источник: Om1.ru

В Обь-Иртышском УГМС сообщили об ухудшении погоды в Омской области. Ожидается холодная и хмурая неделя. По данным синоптиков, самым тёплым днём с начала года была суббота, 6 апреля. Днём температура воздуха в Омске повысилась до +14 градусов. А уже на следующий день температура воздуха не превышала +3 градусов.

«Циклонический тип погоды, способствуя увеличению облачности и выпадению осадков в виде дождя и мокрого снега, на большей части области будет преобладать 9 и 10 апреля. Температура воздуха 9 апреля ночью −1…+4, днем +3…+8, 10 апреля ночью −3…+2, при прояснении до −7, днём +2…+7», — рассказывает начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Елена Адаренко.

К четвергу, 11 апреля, Омская область окажется в тылу циклона, интенсивность осадков уменьшится, но и температура воздуха понизится. Ночью похолодает до −1… −6 градусов, при прояснении до −11. Днём будет до +6 градусов.