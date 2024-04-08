В Омске похолодает до −11 градусов

В Обь-Иртышском УГМС сообщили об ухудшении погоды в Омской области. Ожидается холодная и хмурая неделя. По данным синоптиков, самым тёплым днём с начала года была суббота, 6 апреля. Днём температура воздуха в Омске повысилась до +14 градусов. А уже на следующий день температура воздуха не превышала +3 градусов.