Въезд из Петербурга в Бугры расширят до четырех полос

Речь идет о примыкании Шоссейной улицы к 1-му Верхнему переулку с выходом к проспекту Культуры. По проекту, дорога вместо двухполосной станет четырехполосной с разделительной посередине. Также предусмотрены велодорожка с тротуаром до поворота на Мурино, новые остановки и освещение. Фонари установят на всем километровом участке, включая проезд под КАД.