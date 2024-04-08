Въезд из Петербурга в Бугры расширят до четырех полос

Речь идет о примыкании Шоссейной улицы к 1-му Верхнему переулку с выходом к проспекту Культуры. По проекту, дорога вместо двухполосной станет четырехполосной с разделительной посередине. Также предусмотрены велодорожка с тротуаром до поворота на Мурино, новые остановки и освещение. Фонари установят на всем километровом участке, включая проезд под КАД.
Вместо канав в планах построить современные локальные очистные сооружения закрытого типа. «Это которые с колодцами, куда потечет грязная вода для очистки», — отметили в группе Dorogi_lo.