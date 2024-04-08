Челябинск вошел в топ-6 мест в России, где можно увидеть цветение сакуры, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Японскую сакуру можно увидеть и в пока еще не самом популярном у туристов Челябинске — она растет в горсаду имени Пушкина. Из-за неустойчивой погоды сезон может длиться всего несколько дней. Бывали годы, когда челябинская сакура начинала цвести с опозданием, ближе к концу мая.
Сакура появилась в Челябинске случайно: в конце 90-х — начале 2000-х горсад реконструировали, и кто-то из посетителей принес несколько саженцев. Неожиданно они прижились.
Кроме того, сакуру можно увидеть в ботаническом саду в Москве, саду дружбы в Санкт-Петербурге, на аллее сакуры во Владивостоке, парке «Дендрарий» в Сочи и центральном парк культуры и отдыха в Волгограде.