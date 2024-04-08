Челябинск вошел в топ-6 мест в России, где можно увидеть цветение сакуры

Японскую сакуру можно увидеть и в пока еще не самом популярном у туристов Челябинске — она растет в горсаду имени Пушкина. Из-за неустойчивой погоды сезон может длиться всего несколько дней. Бывали годы, когда челябинская сакура начинала цвести с опозданием, ближе к концу мая.