Бастрыкину доложат результаты проверки в отношении киселёвских угольщиков

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки в связи с обращением о нарушении прав жителей Киселёвска. В адрес главы СК поступила жалоба от киселевчан.
В городе расположен угольный разрез «Коксовый», деятельность которого неблагоприятно сказывается на экологии и самочувствии местных жителей. Люди жалуются, что их дома разрушаются, но местные власти и угольщики ситуацию никак не разрешают. Также киселевчане пишут о планируемом размещении нового угольного отвала, с чем граждане не согласны.
«Из окон домов большинства киселевчан видны породные отвалы и огромные ямы разрезов, круглосуточно слышен вой карьерной техники, летит пыль. Мы устали жить в таких нечеловеческих условиях. В нашем городе нагло попираются законы Российской Федерации. Кто-то должен навести здесь порядок», — цитировал общественников Киселёвска вашгород.