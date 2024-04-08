Бастрыкину доложат результаты проверки в отношении киселёвских угольщиков

В городе расположен угольный разрез «Коксовый», деятельность которого неблагоприятно сказывается на экологии и самочувствии местных жителей. Люди жалуются, что их дома разрушаются, но местные власти и угольщики ситуацию никак не разрешают. Также киселевчане пишут о планируемом размещении нового угольного отвала, с чем граждане не согласны.